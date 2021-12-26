Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

ТАСС, 26 декабря. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает США не вмешиваться во внутренние афганские дела и заявляет, что при необходимости готово к сопротивлению. Об этом в воскресенье заявил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

"Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", - указал Станекзай, слова которого привел афганский телеканал 1TV. "Никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить", - отметил замглавы МИД, добавив, что "в случае необходимости афганцы еще 40 лет смогут оказывать сопротивление [агрессору]".

По мнению Станекзая, в последние четыре месяца, с момента прихода "Талибан" к власти в Кабуле, "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные независимые решения".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.