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Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Как заявил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станекзай, "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные независимые решения"

ТАСС, 26 декабря. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает США не вмешиваться во внутренние афганские дела и заявляет, что при необходимости готово к сопротивлению. Об этом в воскресенье заявил замглавы МИД во временном правительстве талибов Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

"Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не вмешивались во внутренние дела Афганистана", - указал Станекзай, слова которого привел афганский телеканал 1TV. "Никто не должен думать, что афганцы устали от войны и не в состоянии себя защитить", - отметил замглавы МИД, добавив, что "в случае необходимости афганцы еще 40 лет смогут оказывать сопротивление [агрессору]".

По мнению Станекзая, в последние четыре месяца, с момента прихода "Талибан" к власти в Кабуле, "Афганистан впервые за последние десятилетия стал принимать собственные независимые решения".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанСША
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