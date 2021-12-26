Президент Сомали отозвал у премьер-министра полномочия по организации выборов

ПРЕТОРИЯ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед отозвал данные им восемь месяцев назад премьер-министру Мохамеду Хусейну Робле полномочия по организации и наблюдению за предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Об этом сообщил в воскресенье сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на распоряжение главы государства.

"Премьер-министр не справился со своими обязанностями по организации выборов", - говорится в документе, распространенном накануне канцелярией президента Сомали. Одновременно Мохамед объявил, что созывает встречу глав регионов Сомали, чтобы выбрать "компетентное руководство" для проведения президентских и парламентских выборов.

Робле заявил в воскресенье, что президент, который добивается переизбрания на второй срок, подозревается в подтасовке избирательного процесса, передает Garowe. По мнению главы правительства, это лишает законной силы нынешнее решение главы государства о лишении премьера обязанностей по наблюдению за выборами. В воскресенье началось экстренное заседание нижней палаты парламента Сомали с повесткой дня о ситуации в стране в связи с нынешним решением президента.

Отзыв у премьер-министра полномочий в связи с предстоящими выборами произошел накануне созыва 27 декабря встречи правительства и представителей регионов с повесткой дня о проведении персональных перестановок в избирательной комиссии Сомали. Ожидалось, что из нее будет выведен ряд сторонников Мохамеда.

Президент Сомали предоставил Робле широкие полномочия по организации и наблюдению за выборами в мае, когда в стране возник острый политический кризис из-за желания Мохамеда продлить на два года срок своих нынешних полномочий. С минувшего сентября отношения между главой государства и премьер-министром значительно ухудшились из-за обострившейся в Сомали борьбы за власть между различными группами в преддверии предстоящих всеобщих и президентских выборов.

Затяжные выборы

Срок полномочий Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Минувшей весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю они еще не начинались.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.