СМИ: сирийские военные преградили путь колонне бронемашин США в провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие сирийской армии не пропустили в воскресенье через свой блокпост механизированный патруль американских сил в окрестностях города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, когда военные США приблизились на бронетранспортерах к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд. При этом они не угрожали оружием и не открывали предупредительного огня. В результате американским военным пришлось изменить маршрут движения.

Похожие инциденты происходили несколько раз в декабре на подступах к городу Эль-Камышлы на северо-востоке провинции Хасеке. Там дорогу совместным патрулям американских военных и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) перекрывали местные жители. Участники стихийных акций протестовали против присутствия войск США на севере страны и бросали камни в военно-транспортные средства. О пострадавших среди американских военнослужащих и курдских бойцов сведений не поступало.

7 декабря на пути американского патруля были подорваны две мины, установленные на обочине дороги. По сведениям агентства SANA, инцидент произошел в поселке Эль-Ярубия рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Транспортным средствам был нанесен ущерб, пострадавших не было.

СДС контролируют большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы Дейр-эз-Зора. С 2015 года курдская администрация позволила американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке Сирии: четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в Хасеке. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.