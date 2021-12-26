ТЕЛЬ-АВИВ, 26 декабря. /ТАСС/. Израиль построит на Голанских высотах два новых поселения Асиф и Матар, а также возведет два дополнительных квартала в городе Кацрин, на что будут выделены средства в размере 1 млрд шекелей (более $310 млн). С таким заявлением выступил на состоявшемся в воскресенье выездном заседании правительства еврейского государства на Голанах премьер-министр Нафтали Беннет.

"После многих лет застоя наша цель сегодня состоит в том, чтобы удвоить население Голанских высот. С этой целью мы укрепим город Кацрин двумя новыми районами. С этой целью мы создадим два новых населенных пункта на Голанских высотах - Асиф и Матар. На это мы выделяем значительные ресурсы, примерно 1 млрд шекелей", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

По мнению премьера, "Голанские высоты являются израильскими, это само собой разумеется". "Израильский закон здесь (на Голанских высотах - прим. ТАСС) действует с 1981 года, и этот факт не подлежит обсуждению", - продолжил он. "Администрация [бывшего президента США Дональда] Трампа признала это (израильский суверенитет над Голанами - прим. ТАСС), и тот факт, что администрация [президента США Джо] Байдена дала понять, что этот политический курс никак не изменится, также имеет большое значение", - отметил Беннет.

Премьер сообщил, что из 1 млрд шекелей, выделяемых на развитие Голанских высот, "более 500 млн шекелей пойдут на планирование и жилищное строительство", "162 млн предназначены для развития туризма, промышленности, торговли", "еще 160 млн шекелей пойдут на улучшение качества жизни - транспорт, медицинское обслуживание". Государственное израильское радио Kan сообщает, что министры правительства в воскресенье в ходе выездного заседания в сельскохозяйственном поселении Мево-Хама на Голанах утвердили региональный план развития Голанских высот.

Принадлежавшие с 1940-х годов Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В декабре 1981 годуа Кнессет (парламент Израиля) принял закон, в одностороннем порядке провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.