Омбудсмены Армении и Карабаха осудили Пашиняна за его оценки по Карабаху

ЕРЕВАН, 26 декабря. /ТАСС/. Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 декабря полностью противоречат правам армян жить в безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье заявили защитники прав человека Армении Арман Татоян и его карабахский коллега Гегам Степанян.

"Оценки, озвученные премьер-министром Армении на онлайн пресс-конференции 24 декабря, полностью противоречат естественным правам армян Арцаха (непризнанная Нагорно-Kарабахская республика - прим. ТАСС) жить в безопасности и создают благодатную почву для нарушений со стороны Азербайджана. Эти подходы ставят естественное право на национальное самоопределение под угрозу. Мы считаем оценки премьер-министра Армении очень опасными. Они обосновывают верховенство политических вопросов над правами человека, усиливают ложные тезисы Азербайджана, игнорирующие права человека. Это то, к чему власти Азербайджана стремились годами", - говорится в заявлении омбудсменов.

Защитники прав человека считают, что оценки премьер-министра Армении во время прошедшей пресс-конференции крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха и препятствуют защите от политики геноцида со стороны Азербайджана. В публичных словах премьер-министра Армении полностью игнорируется то, что власти Азербайджана продолжают политику "государственной ненависти и вражды" по отношению к армянам, отмечается в заявлении.

24 декабря премьер-министр Армении провел онлайн пресс-конференцию, в ходе которой высказал ряд неоднозначных тезисов касательно Нагорного Карабаха, вызвавших в стране бурную дискуссию. В частности Пашинян сказал, что Нагорный-Карабах в ходе переговорного процесса ни по одному из документов не был зафиксирован как исключительно армянская территория. Также армянской общественности не понравился тот факт, что армянский премьер говорил о правах азербайджанского населения Карабаха больше, чем армянского.

26 ноября в Сочи прошел очередной раунд переговоров премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента России Владимира Путина. Стороны договорились активизировать процесс открытия коммуникаций и обсудили создание комиссии по вопросам демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. 14 декабря в Брюсселе состоялась очередная встреча Пашиняна и Алиева при посредничестве ЕС, на которой также обсуждались вопросы границ и открытия региональных коммуникаций.