Макей: со стороны Запада звучат голоса о нахождении каналов коммуникации с Минском

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна выстояла в условиях жесткого внешнего давления со стороны стран Запада и уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Минском.

"Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью со стороны наших западных партнеров", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ в воскресенье. По его словам, "вопреки прогнозам и пожеланиям недругов" Белоруссия "выстояла и развивается". "Во внешнеэкономической сфере, несмотря на жесточайшее давление и санкции, существенно увеличился экспорт белорусской продукции - положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более $3 млрд", - сказал Макей.

Он отметил, что во внешнеполитической области белорусской дипломатии "удалось на международных площадках показать темные стороны европейской демократии". "Практически впервые в адрес ряда так называемых демократических государств прозвучала серьезная критика со стороны международных организаций и зарубежных СМИ", - сказал министр.

Вместе с тем Макей подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за конструктивный диалог. "Несмотря на уже заказанный для нашей страны похоронный марш, белорусы достойно и спокойно прошли этот период. Мы все стали намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны", - сказал Макей.