Несколько печатных СМИ Украины откажутся от версии на русском языке

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Печатные издания на Украине испытывают финансовые трудности и вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии из-за новых языковых норм о необходимости печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, которые начнут действовать с 16 января. Об этом говорится в воскресенье в материале издания "Страна".

"Реализация печатных медиа - это малый и средний бизнес. В случае с переходом печатных изданий на украинский страдает бизнес. В дальнейшем это приведет к сокращению уплаты налогов, потере рабочих мест, но зато у нас есть политическое решение вопроса, которое стоит выше интересов целой индустрии печатных изданий", - отмечает медиаэксперт Сергей Чернявский. По его мнению, многие печатные издания вовсе не переживут нововведений или вынуждены будут отказываться от русскоязычной версии.

Эту мысль подтверждает главный редактор газеты "Комсомольская правда на Украине", которая пока издается на русском языке, Оксана Богданова. "Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы - бумага, печать и реализация. То есть расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно", - рассказала Богданова изданию "Страна", отметив, что уже следующий номер газеты выйдет только на украинском языке.

По словам гендиректора издательства "Мега-пресс групп" Романа Гребы, газеты "Программка", "Программа ТВ", "Телекурьер" и "Телегид" с первого январского номера тоже будут выходить на украинском языке.

Некоторые издания пытаются обойти новые требования. Согласно закону о госязыке, исключение сделано лишь для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на украинский язык с июля 2024 года. Под эти ограничения также не подпадают издания на языках коренных народов, на официальных языках ЕС и на английском языке. Замдиректора агентства Союзпечать Алексей Бабанский рассказал "Стране", что некоторые издатели уже пытаются обойти закон и перерегистрируют СМИ под свидетельство регионального характера, чтобы снять вопрос перехода на украинский до 2024 года.

Рост спроса на продукцию из РФ

Эксперты также прогнозируют, что переход газет на украинскую версию может привести к увеличению на прилавках страны объема печатной продукции из России, в частности кроссвордов. "Кроссвордисты - это люди, которые решают кроссворды на том языке, на котором они думают. Если внезапно перевести все кроссворды на украинский, то это равносильно тому, что дать такому читателю кроссворд на французском. Читатель не воспримет, так как не мыслит на украинском. Такой читатель либо откажется покупать кроссворды, либо будет искать на рынке контрабандные издания из Белоруссии или России, а такие вполне могут появиться", - считает гендиректор "Мега-пресс групп" Роман Греба.

Издатель книг Алена Лазуткина также уверена, что спрос на печатную продукцию из России будет расти. "У нас сейчас расцвет контрабанды. Это реальность. Контрабанду везут килограммами, поэтому им без разницы, что в мешке: на что будет спрос, то и привезут. Раньше они привозили килограммами только книги, а теперь вместе с книгами привезут килограммами кроссворды", - рассказала она "Стране".

Тотальная украинизация

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством. В настоящий момент эту должность занимает Тарас Креминь. Он заявляет, что следить за соблюдением языковых норм в стране будут его представители в регионах, а также общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис омбудсмена. С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".