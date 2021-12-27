СМИ: четыре человека пострадали при нападении с ножом в мечети на юге Афганистана

ТЕГЕРАН, 27 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения с ножом в шиитской мечети в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщил в понедельник телеканал Kabul News, со ссылкой на заявление силовиков.

По их данным, инцидент произошел в воскресенье после полудня в одноименном административном центре провинции Кандагар. Нападавший, чье имя не раскрывается, ранил ножом четверых прихожан. Силам безопасности удалось его задержать. Является ли он членом какой-либо радикальной группировки, канал не уточнил.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из них взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).