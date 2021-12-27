Министр обороны Индии назвал ракету BrahMos символом стратегического партнерства с РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Россия является стратегическим партнером его страны, а совместная разработка сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos служит свидетельством оборонного сотрудничества двух государств.

"Россия является нашим стратегическим партнером, а ракетный проект BrahMos - символ нашего партнерства", - цитирует в понедельник газета Times of India главу военного ведомства, выступившего в воскресенье на церемонии начала строительства в городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) нового предприятия по выпуску этого вида оружия.

"Данная ракета предназначена не для нападения на другие страны, а для обеспечения Индии средствами отражения внешней угрозы", - сказал Сингх.

Он подчеркнул, что Индия никогда не нападала на другие государства и не пыталась посягать на их территории. "Однако нам необходимо иметь средства ядерного сдерживания, чтобы ни одна другая страна даже мысли не допускала о нападении на нас", - отметил министр.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск.