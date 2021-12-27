В Раде заявили об отсутствии оснований опасаться вторжения России на Украину

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии "Голос" Роман Костенко заявил, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия вторгнется на Украину.

"Какого-то существенного наращивания [сил] не произошло. Наращивание произошло весной, когда скопили технику и там (вблизи границы - прим. ТАСС) оставили. Сейчас Россия таким образом то подгоняет людей, то отводит. Поэтому я считаю, что сейчас вторжения можно не ждать: обострение может быть, и в современных условиях наращивание войск может происходить очень быстро. Думаю, сейчас на границах у нас столько же стабильно [сил РФ], небольшие перемещения войск, но это сейчас не угрожает нашей армии, стране каким-то вторжением", - сказал депутат Рады в эфире канала "Украина-24".

По его словам, вблизи границ Украины стоят войска, которые находятся там еще с 2014 года. "Это не те силы, которые развернуты для нападения, а просто находятся там для осуществления политического давления", - считает Костенко.

Комментируя слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о том, что в 200 км от украинской границы находится 120 тыс. солдат РФ, в 400 км еще больше сил, депутат сказал, что это просто места дислокации российских войск. "Россия делала вид, что она наращивает войска, и мы видим, что они все-таки хотят провести переговоры и повысить ставки", - сказал Костенко.

В последнее время западные и украинские СМИ часто пишут о скоплении российской техники вблизи границ Украины, звучат утверждения о возможном вторжении России в эту страну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.