СМИ: в Дейр-эз-Зоре произошло нападение на патруль курдов

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Бойцы "Отрядов народного сопротивления", действующих в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, совершили в понедельник вооруженную вылазку против курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Как передало агентство SANA, в окрестностях поселка Эль-Харрафи нападению подвергся курдский военный патруль, на пути его следования была подорвана мина.

По сведениям очевидцев, среди бойцов СДС есть потери, курдские отряды оцепили район, где была совершена вылазка, машины скорой помощи забирают раненых в госпиталь.

SANA отмечает, что за последние недели в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии арабские ополченцы совершили десятки нападений на патрули СДС. "В ходе этих вооруженных вылазок убиты и ранены члены формирований, действующих в интересах американских оккупантов", - подчеркивает агентство.

В руках СДС находится большая часть провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы Дейр-эз-Зора. С 2015 года курдская администрация позволила американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке страны: четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в Хасеке. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.