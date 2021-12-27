Климкин: диалог РФ и НАТО по Украине может поставить на паузу поставки оружия Киеву

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Переговоры Запада с Россией по вопросу нерасширения НАТО на восток не закроют для Украины путь в альянс, но могут привести к приостановке оказания военной помощи стране. Такое мнение высказал в понедельник экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина-24".

"Такого решения (об отказе от принятия Украины в альянс - прим. ТАСС) не будет, поскольку НАТО, приняв его, фактически разрушит свою природу <...>, - отметил Климкин. - А вот что меня тревожит, так это возможная дискуссия, которая будет тянуться <...> и которая может поставить на паузу очень важные для Украины процессы, например поставки оружия, размещение важных элементов инфраструктуры союзников на украинской территории. Всего того, что повышает безопасность государства".

По его мнению, чтобы это избежать, Киеву "нужно иметь совместную стратегию с НАТО и, в частности, с США перед встречей Россия - НАТО".

Предложения РФ

МИД РФ 15 декабря передал помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. В документе, в частности, говорится о том, что его участники отказываются от любой военной деятельности на территории Украины, альянс берет на себя обязательства о нерасширении на восток, а Вашингтон воздерживается от развития двустороннего военного сотрудничества с Киевом.