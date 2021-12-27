В Сомали заявили о попытке свержения правительства

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Попытка свержения федерального правительства, за которой стоит президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед, была предпринята в Сомали в понедельник. Об этом заявил в обращении к народу премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле.

"Была предпринята открытая попытка свержения правительства, конституции и действующих законов", - цитирует главу правительства новостной портал Somali Guardian. Премьер подчеркнул, что эти действия президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда были направлены на то, чтобы остаться на посту главы государства после истечения срока его полномочий. "Мохамед делает сейчас все, чтобы сорвать в стране выборы и незаконно оставаться на своем посту", - отметил премьер.

"Мое правительство сейчас отвечает за руководство страной, - заявил Робле. - Я приказываю руководству сил безопасности подчиняться только моим распоряжениям, а не президента страны". Премьер подчеркнул, что те из военных, которые будут игнорировать приказы канцелярии премьер-министра, предстанут перед судом.

Робле также призвал Мохамеда немедленно уйти с поста президента. "Оставьте должность главы государства и возглавьте свою кампанию по переизбранию", - сказал он.

Между тем сомалийский новостной портал Garowe передает, что в столице страны Могадишо началась мобилизация войск, которые находятся в оппозиции президенту Мохамеду. По данным издания, главе государства дали 24 часа для того, чтобы покинуть президентскую резиденцию.

Развитие событий

Глава государства издал утром в понедельник постановление о приостановке полномочий премьер-министра Робле на период рассмотрения дела о коррупции, в котором фигурирует глава правительства. Премьера обвиняют в причастности к строительству особняка на земельном участке, который находится в собственности ВМС Сомали. Робле утверждает, что это дело политически мотивировано.

Спустя несколько часов после публикации постановления главы государства канцелярия премьер-министра была занята спецназом, сохраняющим верность Мохамеду. Однако вскоре Робле прибыл в здание в окружении войск, включая силы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали. В результате военные, пытавшиеся выполнить указание президента Мохамеда о приостановке деятельности премьера, были вынуждены покинуть правительственные помещения.

Первым ответным шагом премьера стал вызов к себе военных с тем, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, отмечает Garowe. Накануне Робле провел перестановки в правительстве, назначив на должность министра обороны своего ближайшего соратника Абдулкадира Мохамеда Нура, который ранее возглавлял Минюст. В свою очередь канцелярия главы правительства выпустила в понедельник заявление, в котором назвала Мохамеда "бывшим президентом". С минувшего сентября отношения между главой государства и премьер-министром значительно ухудшились из-за обострившейся в Сомали борьбы за власть между различными группами в преддверии предстоящих всеобщих и президентских выборов.

Затяжные выборы

Срок мандата Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Минувшей весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю они еще не начинались.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.