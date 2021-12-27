Президент Ливана призвал сограждан к диалогу для утверждения программы преобразований

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун выступил в понедельник с телеобращением к согражданам, в котором призвал к диалогу всех, кто хочет спасения родины. "Ливану необходим диалог для прихода к национальному согласию по трем актуальным темам: широкой административной децентрализации, оборонительной стратегии и плану реформ по оздоровлению экономики", - заявил глава государства, слова которого привел новостной портал Naharnet.

Президент республики подчеркнул, что "для выхода из кризиса следует установить, кто несет ответственность за финансовый коллапс". Кроме того, по его мнению, всем банковским вкладчикам должны быть возвращены замороженные депозиты.

"Спасением для Ливана станет переход от конфессионального устройства к гражданскому обществу и предстоящие в мае 2022 года всеобщие выборы станут народным референдумом по этому вопросу", - указал Аун.

В понедельник министр внутренних дел Бассам Мавлави подписал указ, согласно которому выборы в однопалатный парламент состоятся 15 мая 2022 года. 19 декабря на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент республики пообещал, что "предстоящие выборы будут прозрачными и справедливыми, отражающими истинную волю ливанцев". Аун приветствовал возможное участие представителей ООН в наблюдении за ходом голосования.