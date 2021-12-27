Санду: объединение Молдавии и Румынии возможно при согласии большинства молдаван

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Объединение Молдавии и Румынии, которого добивается Бухарест и ряд политических партий в Кишиневе, возможно при согласии подавляющего большинства молдаван. Об этом сказала президент республики Майя Санду в интервью телеканалу ProTV в понедельник.

"Мы знаем, что есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения. Такой большой проект может быть реализован только при поддержке подавляющего большинства в обществе. Посмотрим, как будут развиваться события", - отметила она.

Тем временем правительства двух стран реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах, уточнила Санду.

По данным социологических опросов, вхождение Молдавии в состав Румынии поддерживаю от 20 до 40% молдаван. Как отмечают наблюдатели, ряды сторонников этой идеи сейчас подпитывают граждане, разочарованные молдавскими политическими элитами.