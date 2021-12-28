Кулеба сообщил, что большинство документов контактной группы готовы к принятию

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство ключевых решений в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины уже подготовлены и готовы к принятию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном во вторник на сайте агентства "РБК Украина".

"Если говорить в целом об урегулировании, то в контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию. Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обговорено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня", - сказал он.

По мнению Кулебы, в настоящее время идет "заговаривание процесса". "Уже все параметры ключевых договоренностей, чтобы полностью прекратить огонь, открыть КПП, освободить пленных, двигаться дальше по политическому треку - они все понятны. Переговорщики уже продемонстрировали свои лучшие качества", - заявил он, одновременно обвинив Россию, которая якобы "держит почти все в стоп-режиме" и выжидает "наиболее благоприятный для себя момент".

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Власти Украины начали силовую операцию в Донбассе в апреле 2014 года. В основе мирного урегулирования конфликта в регионе являются минские соглашения и комплекс мер по их выполнению, подписанный участниками контактной группы в феврале 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов. До сих пор этот план остается нереализованным из-за позиции украинской стороны, которая, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, отказывается от выполнения политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.