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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

СМИ: переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном приостановятся на несколько дней

По данным IRNA, переговоры начнутся 3 января

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приостановятся на три дня. Об этом сообщило во вторник иранское агентство IRNA.

По его данным, участники завершат консультации в австрийской столице в четверг 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

Теги
АвстрияИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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