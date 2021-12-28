МИД ДНР: Киев инициирует переговоры по безопасности, чтобы скрыть подготовку провокаций

ДОНЕЦК, 28 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона предложила созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, хотя новые предложения на рассмотрение участников не вносились. За проявлением "активности" Киев может скрывать подготовку к военным провокациям, считает глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

"В очередной раз вынуждены интерпретировать предложение украинских представителей лишь как целенаправленную имитацию своей активности по достижению мира <...>. Такие, мягко говоря, странные действия украинской стороны наводят на подозрения, что Киев таким образом может маскировать подготовку к военным провокациям на линии соприкосновения", - говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

По ее словам, украинская сторона предложила провести во вторник внеочередное заседание "для обсуждения неких заявлений об ухудшении ситуации с безопасностью", хотя на линии соприкосновения после заседания контактной группы 22 декабря "наблюдается относительное затишье, с единичными обстрелами с украинской стороны". При этом представители Донбасса не получали от украинской делегации никаких новых предложений по укреплению перемирия в Донбассе. "Мы не получили от украинской стороны никаких новых предложений, которые бы учитывали и наши принципиальные позиции, из чего мы делаем вывод, что Киев, инициируя внеочередное заседание, не ставит перед собой задачу достижения на нем предметных договоренностей, - отмечает Никонорова. - По-прежнему убеждены, что при таком положении дел проведение встречи без компромиссного проекта документа нецелесообразно".

После заседания контактной группы 22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. Министерство обороны Украины со своей стороны заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ". Хотя в ходе заседания представители Киева не поддержали новое предложение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по усилению режима перемирия.

Обострение ситуации в Донбассе

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.