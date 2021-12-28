СМИ: депутат от "Слуги народа" купил телеканал для "медиаимперии" Зеленского

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский создает свою "медиаимперию", частью которой станет "4 канал". Как сообщило во вторник украинское издание "Страна" со ссылкой на изменения в базе данных Минюста Украины, актив приобрел депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Алексей Ковалев.

Согласно открытым данным ООО "ТРК "Интеррадио", Алексей Ковалев стал учредителем юридического лица вместо Дмитрия Добродомова со 100-процентной долей. Сумма уставного фонда равна 4 363 511 гривен (более $160 тыс.).

По информации "Страны", на базе "4-го канала" офис президента Владимира Зеленского будет создавать лояльный главе государства новостной телеканал. Как пишет издание, "это часть проекта Зеленского по созданию своей медиаимперии" на фоне ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов, в первую очередь с Ринатом Ахметовым, "а в перспективе не только с ним".

Издание отмечает, что стоит задача расширить аудиторию государственного телеканала "Дом", созданного в 2020 году и рассчитанного первоначально на жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. По данным "Страны", сейчас готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, победа в котором будет отдана этому каналу. Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты. Реклама "Дома" запущена по всей стране, и предполагается, что "Дом" будет в итоге вещать на всю Украину.

Госконтроль над СМИ

По данным СМИ, работу по созданию новостного телеканала осуществляет также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. С музыкальной на новостную изменена концепция телеканала М2, который, как утверждают, тоже будет работать на офис президента.

Кроме того, офис президента планирует взять под свое управление парламентский телеканал "Рада", превратив его в новостной. Запуск телеканала в обновленном формате запланирован на 25 января 2022 года. По неофициальной информации, курировать создание творческого продукта на телеканале "Рада" будет заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Бывший глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что не был готов отдать телеканал "Рада" под управление офиса президента, а потому финансирование медиаресурса за время его спикерства не увеличивалось. Теперь же финансирование телеканала выросло в шесть раз, на него выделено 378 млн гривен ($14 млн) из госбюджета. Свое возмущение по этому поводу уже высказал бывший президент Петр Порошенко, назвавший такое использование средств налогоплательщиков незаконным.

Особую озабоченность наблюдателей вызывают планы власти ввести прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ. Депутат Рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда подал на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает отменить общественное и иновещание, а 25% эфира всех телерадиокомпаний страны отдать под программы, созданные по заказу Госконцернтелерадиоинформа. "Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента - это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", - заявил уже по этому поводу глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.