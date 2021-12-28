Бюро расследований не вызвало Порошенко на повторный допрос после неявки 23 декабря

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины не вызывало экс-президент Украины Петра Порошенко на допрос повторно по делу о государственной измене после его неявки 23 декабря. Об этом во вторник свидетельствует отсутствие информации о повторном вызове Порошенко в разделе повесток на сайте ГБР.

В четверг Порошенко не явился на допрос, вместо экс-президента в ГБР пришли его адвокаты Игорь Головань, Илья Новиков и группа депутатов Рады от партии "Европейская солидарность". Адвокатов на допрос не пустили, так как не явился сам подозреваемый. Госбюро также призвало адвокатов пятого президента и депутатов от партии, лидером которой является Порошенко, не превращать процессуальные действия в политическое шоу.

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. Во вторник, 21 декабря, Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.