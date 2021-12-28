Депутаты от партии Порошенко пришли в СБУ с заявлением о совершении Зеленским преступления

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Депутаты партии "Европейская солидарность", возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко, пришли к зданию Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы передать заявление о совершении главой государства Владимиром Зеленским преступления в энергетической сфере. Об этом сообщила во вторник депутат от партии Ирина Геращенко.

"Сейчас мы пришли к СБУ, чтобы передать заявление о совершении преступления руководством государства в энергетической сфере, в частности Владимиром Зеленским. Украина сейчас оказалась в условиях энергетического кризиса, в котором виновата нынешняя власть", - сказала она журналистам в эфире "5 канала". Геращенко также добавила, что на прошлой неделе парламентарии обращались с этим заявлением в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора страны, но их не приняли. Депутат также сообщила о намерении направить обращение с обвинением Зеленского в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом она назвала уголовное дело, открытое против Порошенко, "сфабрикованным и политически мотивированным".

Ранее Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Экс-президент находится за границей. Во вторник, 21 декабря, Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.