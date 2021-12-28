Союз кандидатов в президенты Сомали потребовал немедленной отставки главы государства

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Союз кандидатов на пост президента Сомали на предстоящих выборах призвал во вторник к немедленному уходу с президентского поста Мохамеда Абдуллахи Мохамеда за попытку государственного переворота. Об этом говорится в заявлении союза, размещенном на его портале.

"Мохамед должен как можно скорее уйти с поста президента", - говорится в документе. Кандидаты, число которых достигает девяти человек, обвинили Мохамеда в "государственной измене" в связи с изданием им в минувшее воскресенье постановления о приостановке полномочий премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле на период рассмотрения дела о коррупции, в котором фигурирует глава правительства. Днем ранее Мохамед отозвал у Рабле полномочия по организации президентских и парламентских выборов.

Союз кандидатов призвал также привлечь Мохамеда к ответственности за заговор с целью свержения правительства. Реакции на заявления со стороны президентской администрации пока нет.

Ранним утром 27 декабря подразделение президентской гвардии Сомали заняло помещения канцелярии премьера. Однако несколько часов спустя гвардейцы были вынуждены покинуть помещения, когда на помощь главе правительства пришли армейские подразделения и силы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали.

Премьер, выступивший сразу за этими событиями с обращением к народу, заявил, что в Сомали была предпринята попытка свержения федерального правительства, отмены конституции и действующих законов. Робле подчеркнул, что данные действия президента Сомали Мохамеда были направлены на то, чтобы остаться на посту главы государства после истечения срока его полномочий. "Мохамед делает сейчас все, чтобы сорвать в стране выборы и незаконно оставаться на своем посту", - отметил премьер. Он призвал Мохамеда, срок действия президентского мандата которого истек 8 февраля текущего года, немедленно уйти в отставку и участвовать в выборах как один из кандидатов на пост президента. Робле также распорядился, чтобы армия и службы безопасности отныне выполняли только его распоряжения, а не президента Мохамеда.

Затяжные выборы

Срок мандата Мохамеда на посту президента Сомали истек почти десять месяцев назад. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее прав. Полномочия нынешнего состава Народной палаты (нижней палаты парламента) истекли 27 декабря 2020 года.

Минувшей весной избирательная комиссия установила сроки проведения выборов. Так, выборы в верхнюю палату федерального парламента должны были пройти с 25 по 28 июля, в Народную палату - с 12 сентября по 2 октября. Дата выборов президента Сомали была назначена на 10 октября. Однако затем эти сроки несколько раз пересматривались и переносились. На сегодняшний день выборы в верхнюю палату продолжаются, в нижнюю пока избраны несколько депутатов.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.