Прокуратура Украины зарегистрировала заявление партии Порошенко о госизмене Зеленского

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины зарегистрировали заявления о совершении украинским лидером Владимиром Зеленским преступлений по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Эти заявления подали депутаты Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность", сообщила во вторник политическая организация на своем сайте .

"Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в Государственном бюро расследований, офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности", - говорится в сообщении.

Депутаты "Европейской солидарности" обвиняют Зеленского в энергетическом кризисе и в закупках электроэнергии в РФ и Белоруссии, которые, по их словам, лишили Украину независимости в этой сфере. "Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, довела до этого энергетического кризиса нынешняя власть. И мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с возвращения закупок электроэнергии из РФ и Белоруссии", - заявила депутат Ирина Геращенко, слова которой приводятся на сайте.

Соратники Порошенко обвинили Зеленского также в закупках российского угля, часть которого, по их утверждению, добыта в неподконтрольном Донбассе. В частности, по словам Геращенко, госкомпания "Центрэнерго" закупила "по меньшей мере 1,5 млн тонн угля разных марок" у фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, "а происхождение этого угля - преимущественно российское".

В партии заявили, что за время пребывания Зеленского у власти "около $4 млрд было потрачено на уголь из России и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из этих стран", что является, по их утверждению, "финансированием страны-агрессора (таковой Украина считает Россию - прим. ТАСС). Депутаты считают также "финансированием терроризма" получение дивидендов за трансляцию на российских телеканалах сериала "Сваты", созданного студией "Квартал 95", одним из основателей которой является Зеленский.

Депутаты Верховной рады от "Европейской солидарности" впервые обратились в правоохранительные органы страны с заявлением о совершении Зеленским госизмены и финансировании терроризма 23 декабря. За три дня до этого, 20 декабря, такое же обвинение в госизмене и содействии террористическим организациям было предъявлено Порошенко. Следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко сейчас находится за границей, но заверил, что вернется на родину в первой половине января.