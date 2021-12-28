Госдеп сообщил, что встреча Совета Россия - НАТО намечена на 12 января

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Россия - НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины "едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах". "В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января", - указал Прайс.

"Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия - НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ", - добавил он.

США намерены с союзниками определить, есть ли потенциал для обсуждения некоторых из предложений РФ по безопасности, отметили в Госдепе.