Госдеп: переговоры США и РФ 10 января будут сосредоточены на стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти США ожидают, что намеченные на 10 января консультации с представителями России будут сосредоточены на вопросах стратегической стабильности, а тему прав человека Вашингтон намерен обсуждать по другим каналам. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

На вопрос о том, намерены ли американские должностные лица в ходе указанных контактов затронуть тему ликвидации Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом), а также прав человека, он ответил: "Права человека всегда занимают центральное место в нашей повестке в рамках дипломатического взаимодействия. Россия, конечно, не является исключением".

"Двустороннее взаимодействие, которое состоится в следующем месяце, - это диалог по стратегической стабильности, - пояснил Прайс. - Темы таких обсуждений обычно узко сформулированы, они касаются вопросов стратегической стабильности. Но у нас есть ряд возможностей и площадок для дипломатического взаимодействия с российской стороной и донесения до нее нашей позиции". "Как я говорил ранее, права человека всегда будут входить в нашу повестку", - сказал он.

Как заявил во вторник ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве. 26 декабря в пресс-службе Организации Североатлантического договора сообщили ТАСС, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложил Москве созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января, когда в бельгийской столице будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.