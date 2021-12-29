Тегеран выступил против установления искусственных сроков для переговоров в Вене

ТЕГЕРАН, 29 декабря . /ТАСС/. Иранская делегация будет находиться в Вене столько, сколько потребуется для достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim со ссылкой на источник в делегации Тегерана, находящейся в австрийской столице.

"Мы не станем заложниками искусственных сроков, которые пытаются навязать западные партнеры", - указал эмиссар Ирана. По его словам, "выбор февраля в качестве крайнего срока для заключения сделки является очередной попыткой оказать давление на иранских переговорщиков".

В свою очередь агентство Mehr подчеркнуло, что мяч находится сейчас на стороне США и Запада. "Иран не спешит и не видит никакой чрезвычайности в проведении восьмого раунда в Вене", - отметило оно. Mehr утверждает, что "подстрекательством против Тегерана занимается Франция, которая озвучивает в Вене израильскую позицию".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов Великобритании, Франции и Германии сообщило, что у сторон есть "несколько недель, но никак не месяцев", чтобы сохранить ядерную сделку. Дипломаты заявили о техническом прогрессе, но при этом указали на важность дальнейшей работы в сжатые сроки.

В понедельник в Вене начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Отдельно проводятся консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана, учитывая вероятное возвращение США в многостороннее соглашение. По итогам предыдущего раунда, завершившегося 17 декабря, стороны условились о том, как выстраивать дальнейшую работу по реализации СВПД в его изначально согласованных рамках.

По причине новогодних праздников делегации прервут консультации в австрийской столице 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.