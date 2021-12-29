В офисе Зеленского заявили об отсутствии оснований для досрочных выборов в Раду

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии юридических оснований и существенных политических кризисов для объявления досрочных выборов в Верховную раду.

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента - это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу - не без проблем, но в целом эффективно", - сказал Подоляк в опубликованном в среду комментарии "РБК-Украина". По его мнению, разговоры о досрочных выборах в парламент являются "чисто политтехнологическим приемом".

Ранее сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко обвинил парламент в том, что он "не состоялся", и заявил, что депутаты от ОПЗЖ готовы сложить мандаты, чтоб запустить процесс досрочных выборов.

В команде Зеленского также выступили с инициативой вернуть смешанную систему выборов с мажоритарными округами, отмененную в конце 2019 года. Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что за это решение в Раде наберется более 300 голосов, необходимых для его утверждения. При этом Подоляк в комментарии "РБК-Украина" отметил, что офис президента пока не участвует в дискуссии о системе выборов, поскольку такое обсуждение еще не вышло на должный уровень.

Очередные выборы в парламент Украины должны пройти в октябре 2023 года, президентские - в марте 2024 года.

Согласно данным последних опросов, в партийном рейтинге в стране лидируют пропрезидентская "Слуга народа", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь".