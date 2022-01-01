Председательство в СНГ переходит от Белоруссии к Казахстану

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в СНГ в 2022 году переходит к Казахстану от Белоруссии, которая возглавляла организацию в ее 30-летнюю годовщину. По мнению наблюдателей, СНГ состоялась как политическая организация и Минску в условиях пандемии и "политических пертурбаций" в отдельных странах объединения удалось сохранить ее как "площадку возможностей". Нур-Султану предстоит продолжить поступательное развитие СНГ как регионального объединения.

В прошлом году страны организации сумели улучшить свои экономические показатели. Так в январе - августе 2021 года стоимостной объем (в текущих ценах) взаимной торговли стран Содружества увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 28,3%. "При этом объем экспорта вырос на 28,6%, импорта - на 28%. За девять месяцев этого года ни одна из стран Содружества не допустила падения по валовому внутреннему продукту, завершив этот период с динамикой роста. В целом же по СНГ ВВП вырос на 4,4 %", - говорится в опубликованном Исполнительным комитетом СНГ документе об итогах председательства Белоруссии в 2021 году.

15 октября во время саммита СНГ был подписан договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это создает хорошую основу для объединения усилий стран Содружества в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Направления работы в 2022 году

Как заявил спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, одним из приоритетов председательства республики станет продвижение парламентской дипломатии. Он пояснил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже утвердил концепцию председательства, которая будет представлена в январе.

К маю 2022 года планируется подготовить к подписанию главами правительств стран - членов соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. По словам председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, текст соглашения подразумевает, что к нему могут присоединиться не только государства - участники организации, но и другие страны "на определенных условиях".

Путин отмечал, что страны СНГ будут совместно развивать систему мониторинга биологических рисков и обмениваться информацией по вопросам борьбы с эпидемиями. По словам его казахстанского коллеги, республика настроена на активную работу и по региональной консолидации. В целях дальнейшего сближения народов стран сообщества Казахстан объявил следующий год Годом народного творчества и культурного наследия СНГ. "План его проведения включает около 100 мероприятий, направленных на сохранение исторических связей, укрепление взаимодействия в сфере культуры, туризма и спорта", - пояснил Токаев.

Сохранение Содружества

Как считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, самой важной задачей председательства Казахстана станет сохранение объединения в том виде, в каком оно существует сегодня. При этом эксперт не видит перспектив углубления интеграции в Содружестве. "Эта организация состоялась именно в том виде, в котором она сейчас находится. Я думаю, что перспектив углубления и расширения интеграции в рамках СНГ особенно не видно. Если интеграция и происходит, то только в узких интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, Союзное государство. Поэтому скорее стоит вопрос о сохранении скромной, но важной роли СНГ как некоей площадки возможностей", - сказал он ТАСС.

"Белоруссия в этой непростой ситуации - и ковид, и политические пертурбации во многих странах - тем не менее в качестве председателя все-таки сохранила эту организацию и передала Казахстану. Надеюсь, Казахстан сделает то же самое в качестве председателя", - отметил Жарихин.

Одновременно работа по намеченным направлениям развития СНГ будет продолжена. Так, по мнению аналитика, страны объединения заинтересованы в соглашении о свободной торговле, поэтому оно будет подписано. Однако оно вряд ли вызовет интерес государств вне организации. "Я думаю, что все-таки подписание [соглашения о свободной торговле] будет, потому что многие страны СНГ заинтересованы в этом соглашении. Что касается присоединения к соглашению других стран - пока что кроме разговоров на эту тему каких-то реальных телодвижений со стороны других стран я пока не видел. Достаточно скромно оцениваю вероятность такого расширения", - резюмировал Жарихин.