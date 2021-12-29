Оппозиция призвала власти Украины начать реальное движение к миру в Донбассе

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что Киев для завершения конфликта в Донбассе должен идти путем политического урегулирования, а не конфронтации и ультиматумов.

"Последние два месяца власть накачивает военный психоз. Дошло до того, что уже всех женщин отправляют в военкоматы для постановки на учет. Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее все - коррупцию, воровство и т. д. Нынешняя продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы", - приводит в среду слова Бойко пресс-служба ОПЗЖ.

При этом политик подчеркнул, что "военного пути решения конфликта не существует". "Мы считаем, что лучше договариваться, чем стрелять, и нужно находить компромиссы, - отметил он. - Ключевое условие для мира - наличие политической воли у руководства страны".

Сопредседатель оппозиционного объединения убежден, что власть должна "идти путем переговоров, поиска компромиссов и честного разговора с обществом", чтобы выполнить свое предвыборное обещание - вернуть мир в страну. Бойко также напомнил, что ОПЗЖ последовательно выступает за реализацию минских соглашений для скорейшего восстановления мира в стране.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.