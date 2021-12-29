У соратников Порошенко на Украине провели обыски по делу о поставках угля

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские силовики провели ряд обысков у представителей партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил в среду на брифинге бывший спикер Верховной рады, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который является руководителем центрального штаба партии.

"Сегодня в семь утра прошли обыски у представителей нашей партии, в частности обыскивали дом помощника президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа", - сказал Турчинов на брифинге. Он сообщил, что обыски прошли также у бывшего депутата Верховной рады Сергея Березенко и других представителей "Европейской солидарности".

"Они искали документы, связанные с углем, не 2021 года, а 2014 года, и, конечно, они ничего не нашли и не могли найти. Цель этих обысков - не сбор какой-то доказательной базы, а демонстративный террор, запугивание, унижение. Мы знаем, что и далее будут продолжаться провокации против ЕС ["Европейской солидарности"]", - заявил Турчинов.

По его словам, цель обысков - не "борьба с российской агрессией, а борьба с политическим оппонентом Петром Порошенко, и главной оппонирующей политической силой" - с "Европейской солидарностью".

Ранее Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.