Секретарь СНБО заявил, что большого скопления российских войск на границе с Украиной нет

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Киев не наблюдает большого скопления российских войск на границе с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном в среду на сайте издания "Новое время".

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз - намного больше, чем есть на сегодняшний день", - сказал он. В то же время Данилов утверждал, что угроза вторжения войск РФ все еще существует.

Секретарь СНБО подчеркнул, что на Украине "достаточно оружия, чтобы встретить врага". Кроме того, как сообщил Данилов, страна периодически получает от США и других партнеров военную помощь. "Но в случае обострения нам нужно будет ее намного больше. И все партнеры нам пообещали, что они сразу это сделают. Мы бы хотели, чтобы помощь предоставили уже сейчас", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.