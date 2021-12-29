Задержан подозреваемый в нападении на генконсульство РФ во Львове

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в нападении на генконсульство РФ во Львове. Об этом в среду сообщил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Из последних провокаций: была брошена бутылка с зажигательной смесью в генконсульство РФ во Львове. Недавно задержали человека, который совершил [это] преступление. Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком", - сказал глава МВД.

По его словам, в связи с инцидентом усилена охрана "подобных объектов".

Неизвестный в ночь на 24 декабря бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове, сообщила полиция Львовской области. Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Проводится досудебное расследование, оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.