{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержан подозреваемый в нападении на генконсульство РФ во Львове

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в связи с инцидентом усилена охрана "подобных объектов"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители задержали подозреваемого в нападении на генконсульство РФ во Львове. Об этом в среду сообщил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Из последних провокаций: была брошена бутылка с зажигательной смесью в генконсульство РФ во Львове. Недавно задержали человека, который совершил [это] преступление. Ведутся следственные действия с ним, а также и с тем, кто мог быть заказчиком", - сказал глава МВД.

По его словам, в связи с инцидентом усилена охрана "подобных объектов".

Неизвестный в ночь на 24 декабря бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове, сообщила полиция Львовской области. Следователи открыли уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Проводится досудебное расследование, оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги
Украина
Блинкен в беседе с Зеленским обсудил ситуацию на границе РФ и Украины
Читать полностью