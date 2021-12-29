Члены Центризбиркома Абхазии избрали нового председателя

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии, восемь из которых назначил на прошлой неделе парламент, и семь - президент, в среду на первом заседании избрали председателя, его заместителя и секретаря. Об этом сообщили журналистам в комиссии.

"Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия избран Дмитрий Маршан, его заместителем - Вячеслав Квеквескири, секретарем - Ануш Ходжикян", - сказал сотрудник Центризбиркома.

Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Ранее сообщалось, что президент назначил на 12 марта 2022 года выборы в парламент Абхазии седьмого созыва.

В 2016-2017 годах Маршан работал уполномоченным по правам человека в Абхазии.