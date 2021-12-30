Подлодки Японии могут оснастить крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 000 км

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 000 км. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 000 км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного состояния. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны. На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка $340 млн).

По данным Yomiuri, оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.