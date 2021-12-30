В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал правозащитного центра "Весна"

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Контент Telegram-канала лишенного ранее государственной регистрации правозащитного центра "Весна" признан экстремистским материалом. Об этом сообщило в четверг Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики в своем Telegram-канале.

"Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам областного управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала "Вясна / Правы чалавека ў Беларусi" и ее аналоги в социальных сетях и других ресурсах признана экстремистскими материалами", - отмечается в сообщении ведомства.