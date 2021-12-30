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Премьер Венгрии планирует встретиться с Путиным в начале февраля

Точная дата пока неизвестна

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля 2022 года. Об этом сообщил в четверг глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

"Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведется", - говорится в публикации Сийярто на его странице в Facebook.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что в следующем году в отношениях двух стран будет достигнут прогресс в вопросах расширения АЭС "Пакш", производства вакцины "Спутник V" на базе венгерских производственных мощностей, а также сотрудничестве в аэрокосмической отрасли.

Орбан заявил о намерении встретиться с Путиным на пресс-конференции 21 декабря и допустил, что может посетить для этого Россию. Последний раз Путин и Орбан встречались в Будапеште в 2019 году.

В новость внесены изменения (17:35 мск) - меняется источник информации. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
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