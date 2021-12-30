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Кризис на Украине
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Суд Украины открыл дело по иску Януковича к Раде о незаконности его отстранения от власти

Заседание назначили на 16 февраля

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году. Об этом в четверг сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

"Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины", - написала она в своем Te-канале.

По информации Совгири, рассмотрение дела "с вызовом сторон" назначено на 10:15 (11:15 мск) 16 февраля 2022 года.

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