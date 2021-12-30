Украинский суд арестовал в ФРГ конюшню и другое имущество экс-депутата Рады Онищенко

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины наложил арест на компанию бывшего депутата Верховной рады Александра Онищенко, которой принадлежит недвижимое имущество в Германии, в том числе конюшня, казино и земельные участки. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере 11% ее уставного капитала, принадлежащих компании Онищенко Ostexpert Limited. Таким образом, арестованы 16 земельных участков, конюшня, манеж, прачечная, казино, офисные помещения. Это имущество бывшего украинского парламентария расположено в коммуне Херцлаке в федеральной земле Нижняя Саксония. По мнению прокурора, оно было получено в результате совершения преступлений.

В июле 2016 года генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию для того, чтобы завладеть чужим имуществом в особо крупном размере. Тогда речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргаздобыча". Рада сняла неприкосновенность с Онищенко, дала согласие на его задержание и арест. Однако депутат успел выехать из Украины и не возвращался на родину. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт по "газовому делу" Онищенко в Соломенский райсуд Киева 18 февраля 2019 года. В сентябре оно было направлено в ВАКС, который слушал дело заочно.

В конце сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться на Украину и об отказе от политического убежища в Испании. Спустя полтора месяца руководство Национального антикоррупционного бюро Украины заявило, что бывшего депутата Рады вернут на родину принудительно. В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. 27 мая 2020 года Онищенко вышел из следственного изолятора согласно решению суда Ольденбурга, отказавшего Киеву в экстрадиции. В суде посчитали, что Киев не предоставил гарантий безопасности Онищенко на Украине.