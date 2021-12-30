Минобороны Эстонии сообщило о планах поставить на Украину ракеты Javelin и гаубицы

ТАЛЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм. Об этом сообщил в четверг начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Пеэтер Куймет.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - сказал он порталу ERR.

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", - добавил Куймет.

Он добавил, что передать это вооружение Украине можно только с согласия продавца. В случае с Javelin Эстонии потребуется согласие США, в случае с гаубицами - Германии и Финляндии, пояснил он.

21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.