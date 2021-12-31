Шольц в своем первом новогоднем обращении заявил о "новых вызовах" в связи с Украиной

"Поэтому мы продолжаем работать над успехом ЕС. Наша цель - суверенная, сильная Европа - Европа, которая живет по общим ценностям мира, правовой государственности и демократии", - говорится в обращении.

Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Группе семи. "Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он. По его мнению, голос Германии услышат только в том случае, если она будет "выступать в хоре со многими другими" нациями.

"Для безопасности в Европе, в довершение всего, незаменимо трансатлантическое сотрудничество. Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ - большое благо, она не подлежит обсуждению", - считает Шольц.

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на посту главы правительства новогоднем обращении к гражданам затронул ситуацию вокруг Украины, подчеркнув, что нерушимость границ не может быть предметом переговоров. Текст его речи распространила в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ.

Значительную часть в речи занимает тема пандемии. Шольц отметил, что сейчас в ФРГ привились более 60 млн человек и что таковых "с каждым днем становится все больше". "Многие в эти дни сетуют на то, что наше общество "расколото". Я хотел бы сказать прямо - как раз наоборот. Наша страна сплочена", - считает он.

"Всем нам ясно, что пандемия не миновала", - подчеркнул Шольц, напомнив, что снова на Новый Год не будет крупных мероприятий и придется отказаться от фейерверков. "Мы делаем это, чтобы не дать распространиться вирусу и не создавать дополнительную нагрузку для наших больниц", - заметил он. "Ясно, что и последующие дни и недели будут находиться под знаком коронавируса. Вирус изменился. Новый вариант ["омикрон"] стремительно распространяется", - напомнил глава правительства. "Сегодня и в ближайшие недели будут действовать значительные ограничения, в том числе это касается личных контактов", - заявил он.

Канцлер призвал очень серьезно отнестись к мерам властей и поблагодарил граждан за их соблюдение ради защиты всех жителей ФРГ. "В этой связи я еще раз призываю вас - вакцинируйтесь! Это путь выхода из этой пандемии", - подчеркнул канцлер. Он сообщил, что с середины ноября в Германии было сделано более 30 млн прививок от ковида, до конца января власти намерены сделать еще 30 млн.

Глава правительства также указал на то, что ФРГ уже через менее чем 25 лет планирует стать климатически нейтральной страной. "Для этого мы проведем самую крупную за более чем 100 лет трансформацию нашей экономики. Гигантская задача!" - заявил он.

Шольц напомнил, что уходящий год принес "некоторые изменения" в жизнь Германии, одним из которых стала смена правительства. "Сегодня вечером я как канцлер обращаюсь к вам с новогодним обращением", - заметил он, указав на гладкий и бесперебойный процесс передачи власти.

"Мое большое пожелание на 2022 год: давайте оставаться вместе", - заключил Шольц.