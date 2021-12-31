В Киеве не видят необходимости в реализации идеи Польши о стене на границе с Украиной

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Украина имеет достаточно возможностей для борьбы с нелегальной миграцией, поэтому не видит необходимости в том, чтобы Польша строила дополнительную защитную стену на рубеже государств. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью агентству Укринформ, опубликованном в пятницу.

"На Украине достаточно возможностей, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Поэтому сейчас потребности в строительстве такого заграждения нет", - отметил он, комментируя соответствующую инициативу.

Дещица добавил, что сотрудничество украинского и польского пограничных ведомств ведется "чрезвычайно активно", заверив, что "вопрос о массовой нелегальной миграции с Украины в Польшу не находится на повестке дня".

Дещица заявил, что Киев ожидает, что глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Украину в начале 2022 года.

"Мы ожидаем, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, как представитель председательствующего в ОБСЕ государства, уже в начале следующего года совершит визит на Украину", - сказал он.

Дещица добавил, что Киев высоко ценит один из приоритетов председательства Польши в ОБСЕ - урегулирование конфликта на востоке Украины. "Среди основных ожиданий украинской стороны, в первую очередь, усиление мандата СММ ОБСЕ на Украине. Мы понимаем, что должен быть консенсус стран ОБСЕ по этому вопросу, а Россия не согласится на это", - сказал посол.

Еще одной важной задачей ОБСЕ он назвал "деэскалацию ситуации вокруг границ Украины и недопущение превращения конфликта (на неподконтрольных территориях) Украины в "замороженный" вроде тех, которые есть на просторах ОБСЕ в Южной Осетии, Абхазии или Приднестровье".

Киев ожидает от международных партнеров скоординированных действий в поддержку Украины, добавил дипломат.

Ранее вице-премьер правительства Польши и лидер крайне правой партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша может построить на границе с Украиной защитное сооружение в виде стены, напомнив, что на границе с Белоруссией заграждения уже строятся. Защитная стена высотой 5,5 м и длиной свыше 180 км на границе Польши с Белоруссией должна быть построена к середине 2022 года.