Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с РФ. Как отметила по итогам разговора пресс-служба Госдепа, НАТО готова к содержательному диалогу с Москвой и при этом едина в вопросе "сдерживания агрессии против Украины".

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"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия - НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.