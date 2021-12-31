Савченко: если Украина вступит в НАТО, украинские летчики будут лишь подметать аэродромы

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Украинский политик, бывшая летчица вооруженных сил страны Надежда Савченко считает, что если Украина вступит в НАТО, то украинские летчики будут заниматься уборкой аэродромов, в то время как их американские коллеги - летать.

"Я была в Ираке и знаю, как работает система коалиционных войск и как работает НАТО, я считаю, что для Украины это будет нехорошо. Если мы пойдем в НАТО, то украинские летчики будут подметать аэродром и собирать "бычки", а американские летчики будут летать на наших аэродромах", - сказала Савченко в пятницу в эфире телеканала "Наш".

Она считает невыгодным для Украины вступление в НАТО. "Я примерно представляю, какая это будет система коллективной обороны, если Украину примут в НАТО - это Латвия, Литва, Эстония, когда им оставили исключительно пехотные батальоны, не дают полной защиты. Если будет нападать Россия, то остановят ее где-нибудь на границе с Германией, Францией, а восточную Европу, я считаю, НАТО не защитит. Поэтому я считаю, что нам не нужно идти в НАТО", - заявила Савченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе. По словам президента, Украина не должна ощущать себя "бедным родственником" и должна утвердиться в роли "регионального лидера", "движущей силы процессов". В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.