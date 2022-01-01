Джонсон пообещал в 2022 году избавиться от части действующих в стране нормативов ЕС

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон пообещал британцам в 2022 году "максимально использовать преимущества Brexit" и начать избавляться от действующих в королевстве нормативов Евросоюза. Об этом говорится в заявлении главы правительства, распространенном в пятницу вечером его канцелярией.

"Мы избавляемся от бюрократии и бумажной волокиты и возвращаем в наши правила здравый смысл. Эта работа не окончена, и мы должны сохранять набранную скорость, - сказал Джонсон. - В новом году мое правительство будет действовать быстрее и решительнее, чтобы выполнить все то, чего ждали от Brexit, и воспользоваться огромным потенциалом, который принесла нам обретенная свобода".

Как подчеркивается в документе, нормативы ЕС, которые продолжают действовать на территории королевства, в настоящий момент пересматриваются. Приоритетными для кабмина направлениями названы: обеспечение наилучших условий для компаний, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта и передового медицинского оборудования, обновление транспортных стандартов для внедрения автономного морского транспорта, беспилотных автомобилей и грузовых дронов, введение новых стандартов защиты личной информации, которые будут "пропорциональны и не так трудны для соблюдения", как европейский Общий регламент по защите данных (GDPR). Кроме того, Лондон намерен изменить законодательство в сфере сельского хозяйства, дав возможность "производить более полезные для здоровья и питательные продукты", используя преимущества генетически модифицированных организмов (ГМО).

По случаю годовщины заключения соглашения о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом, на Даунинг-стрит напомнили, что после выхода из ЕС королевство изменило иммиграционные правила с тем, чтобы привлекать в страну больше высококвалифицированных специалистов и заключило 70 новых торговых договоренностей с другими странами. В Лондоне также заявляют, что успех британской программы вакцинации населения от коронавируса обеспечила появившаяся у страны благодаря Brexit возможность самостоятельно вести переговоры с производителями вакцин о закупках и поставках препаратов.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.