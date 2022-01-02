Вертолеты США помогли отрядам курдов провести операцию в Дейр-эз-Зоре

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США оказали в субботу поддержку с воздуха курдским формированиям в проведении операции против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, отряды курдов из "Сил демократической Сирии" (СДС) атаковали укрытия боевиков в районе Эль-Узба и захватили несколько человек в плен.

В декабре антитеррористические операции были проведены курдами в поселках Эль-Бусейра и Эш-Шухейль. По сведениям очевидцев, в ходе них погибли по меньшей мере три мирных жителя, несколько человек получили ранения.

Комментариев со стороны командования возглавляемой США западной коалиции не поступало.

Курдские формирования контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование под предлогом борьбы с ИГ создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США на северо-востоке Сирии как незаконную оккупацию.