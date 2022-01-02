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Расследование убийства президента Гаити

Ямайка не будет выдавать Гаити подозреваемого в убийстве президента Моиза

Речь идет о колумбийце Марио Антонио Паласиосе

ГАВАНА, 2 января. /ТАСС/. Власти Ямайки не станут выдавать Гаити колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что задержанного в октябре гражданина Колумбии депортируют 3 января на родину. В конце октября руководство Гаити направляло официальный запрос на выдачу Паласиоса.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

Теги
ЯмайкаГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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