Ямайка не будет выдавать Гаити подозреваемого в убийстве президента Моиза

ГАВАНА, 2 января. /ТАСС/. Власти Ямайки не станут выдавать Гаити колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Отмечается, что задержанного в октябре гражданина Колумбии депортируют 3 января на родину. В конце октября руководство Гаити направляло официальный запрос на выдачу Паласиоса.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.