СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

КАИР, 2 января. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом сообщила в ночь на воскресенье палестинская радиостанция South Al-Aqsa.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с контролирующим прибрежный анклав радикальным движением ХАМАС. Как уточняется, удары были нанесены по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия в южной и северной частях сектора соответственно. В общей сложности при обстрелах были задействованы порядка 10 ракетных снарядов.

Как уточняет радиостанция, удары наносили боевые самолеты и вертолеты. В свою очередь палестинские группировки открыли ответный огонь по ВВС еврейского государства.

Между тем, по сообщениям катарского телеканала Al Jazeera, наблюдательные пункты ХАМАС в северных районах сектора Газа подверглись также и артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате обстрелов не поступало.