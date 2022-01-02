"Зеленые" ФРГ считают, что Украина сама должна решать, вступать ли ей в НАТО

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии" Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает невыполнимым требование России относительно нерасширения НАТО на восток. Об этом эксперт партии по внешнеполитическим вопросам заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Право принятия решения вообще не за НАТО, - утверждал Нурипур. - Мы не можем заключать сделки с Россией за счет суверенитета и неприсоединения к блокам третьей стороны". "Украина сама должна решить, хочет ли она вступить в НАТО, и тогда мы поговорим о том, соблюдены ли критерии", - сказал он.

Нурипур указал на то, что нынешняя правящая в ФРГ коалиция (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и свободные демократы) "договорилась сохранить открытой перспективу вступления Украины в ЕС". "То же самое касается Грузии и Молдавии", - заметил он. "Что касается членства Украины в НАТО, то альянс решил не закрывать дверь. Вопрос присоединения той или иной страны к альянсу решается не в Берлине, не в Москве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне", - заявил Нурипур.

Одновременно он уклонился от ответа на вопрос, должна ли Германия поставлять оружие Киеву. По его словам, глава МИД ФРГ Анналена Бербок "работает день и ночь, чтобы не пришлось рассматривать такие шаги". "Сейчас время дипломатии и диалога", - считает Нурипур.

МИД РФ опубликовал 17 декабря российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которых Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и с членами альянса - предполагают, в частности, отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.