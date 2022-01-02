Зеленский назвал основные направления госполитики на 2022 год

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский определил несколько направлений государственной политики на 2022 год. Среди них он назвал вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, продолжение судебной реформы. Об этом украинский лидер написал в статье для журнала "Новое время", опубликованной в воскресенье.

Вакцинация и другие проблемы

Он перечислил несколько основных направлений, на которых государство, по его словам, сосредоточится в наступившем году. Первым из них названа вакцинация. Зеленский напомнил, что "только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине", и заверил, что страна будет обеспечена вакцинами, в том числе и для ревакцинации. "Для ревакцинации также будем иметь весьма достаточный потенциал. Обеспечим и наиболее эффективные препараты для лечения COVID-19 - все, признанные миром", - подчеркнул президент.

Глава государства полагает, что пандемия является одной из причин усталости населения страны. Он пояснил, что имеет в виду усталость, в том числе медработников, пациентов, которая сопровождается усталостью от экономических проблем, "от искусственных и грязных политических противостояний". Последние Зеленский связал не с демократическими процессами, а с попытками использовать страну в корыстных целях. При этом он не указал, кого конкретно имеет в виду. В этом контексте он пообещал, что государство будет пытаться уберечь людей от такого ощущения, и с этой точки зрения он назвал 2022 год решающим для страны.

Судебная реформа

"Особого труда" и "совместной защиты", по мнению Зеленского, в наступившем году потребует еще одно направление - проходящая в стране судебная реформа. "Эта реформа как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд", - предупредил глава государства.

При этом он не исключил, что по вопросу судебной реформы власть может спросить мнение жителей страны. "Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время", - допустил Зеленский.

Борьба с олигархами

Обещание продолжить борьбу с олигархами Зеленский также причислил к ключевым приоритетам работы в нынешнем году. "В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия - для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство - их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон", - заявил лидер страны, подчеркнув, что изменить антиолигархический курс в стране уже не удастся. "Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи", - пообещал он.

Другие направления

Президент Украины сообщил, что в 2022 году в стране будет происходить укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов, состоится запуск второго уровня пенсионной системы и "подлинного фондового рынка", продолжится антибюрократическая реформа. Последняя, как надеется Зеленский, приведет к тому, что большинство государственных услуг украинцы смогут получать в электронном виде.

Глава государства пообещал продолжить и расширить инфраструктурную реформу, уточнив, что, кроме прочего, имеет в виду развитие предприятия "Укрзализница" (Украинская железная дорога).

В целом Зеленский отметил, что перечисленные направления демонстрируют "неотвратимость перемен, чтобы украинцам всегда было чем ответить на любой удар - внутренний или внешний". Глава государства признал, что долговременный экономический эффект трансформация государства даст тогда, "когда его закрепит результат судебной реформы". Однако он подчеркнул, что наступивший год станет для страны решающим, так как "от успехов 2022 года зависит дальнейшая жизнь Украины".