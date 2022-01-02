В Белоруссии закрыли организации, использовавшие на выборах зарубежное финансирование

МИНСК, 2 января. /ТАСС/. Белорусские организации, прибегавшие к финансированию из-за рубежа во время президентской кампании 2020 года, ликвидированы. Об этом заявил в воскресенье глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергиенко в эфире телеканала ОНТ .

"События прошлого года (имеются в виду президентские выборы 2020 года - прим. ТАСС), события предыдущих избирательных кампаний указывают на то, что такие попытки предпринимались определенными силами, структурами - задействовать зарубежное финансирование. Они (попытки - прим. ТАСС) в значительной степени пресекались. [В позапрошлом году] <...> ряд таких структур и организаций, которые использовали зарубежную финансовую помощь или пытались использовать не по предназначению, были в установленном законом порядке ликвидированы", - отметил глава президентской администрации.

Этим он объяснил необходимость закрепления в проекте Конституции Белоруссии нормы, запрещающей зарубежное финансирование избирательных кампаний в стране.

Ожидается, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.